Телемост объединил школьников Симферополя и Тегерана

На базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Франко в рамках федерального проекта «Историческая память» состоялся телемост «Тегеран 43. Значение подписания трёхсторонней декларации для России и мира».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Совета РК Владимир Бобков, депутат Госсовета РК Игорь Аржанцев, сотрудники профильных структурных подразделений городской администрации, а также учащиеся симферопольской школы №18 имени И.И. Богатыря и учащиеся школы при Посольстве РФ в Иране.

Спустя 80 лет мы понимаем сколь велико значение Тегеранской конференции, как для хода и итогов Второй мировой войны, так и послевоенного времени для России и мира. В современном мире, когда рушится мировой порядок, разработанный в результате трёх саммитов: Тегеран – Ялта – Потсдам, когда углубляется раскол между странами, народами, конфессиями, когда угрозы миру и всему человечеству возрастают, в очередной раз убеждаешься, что во имя достижения мира, всеобщей безопасности, гуманных и общечеловеческих целей возможно преодолеть барьеры отчуждения в отношениях между державами, имеющими иную точку зрения, – подчеркнул Виталий Бобков.

Диалог между участниками телемоста проходил в форме «вопрос – ответ», как на русском языке, так и английском. Обмен мнениями, ответами, уточнение малоизвестных деталей подготовки и проведения Тегеранской конференции оживили встречу.

С интересом просматривал видеоролики, подготовленные учащимися школы при Посольстве РФ в Иране и симферопольской школы № 18 имени И.И. Богатыря. Каждая тема – это очередной урок истории, интересный экскурс в прошлое, поиск новых фактов, исторических сведений. Восхищает интерес молодёжи к истории, политическим событиям, происходящим в современном мире, их знания и эрудиция в данных вопросах, — поделился Игорь Аржанцев.