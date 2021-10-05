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Телемост объединил школы Симферополя и Минска

Телемост объединил школы Симферополя и Минска

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 05.10.2021

5 октября состоялся телемост между двумя учебными заведениями — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 города Симферополя» и ГОУ «Средняя школа №41 города Минска». Об этом рассказала заместитель начальника управления образования крымской столицы Наталья Матюхина.

Напомним, Российская Федерация и Республика Беларусь подписали Декларацию о деятельности школ в целях создания единого образовательного пространства для профессионального общения, распространения передового педагогического опыта специалистов двух стран.

Телемост объединил школы Симферополя и Минска

Телемосты организовываются между разными школами России и Беларуси. Не стала исключением и крымская столица, на территории которой сегодня состоялось соответствующее мероприятие между школами Симферополя и Минска. В работе телемоста приняли участие депутат Госдумы Михаил Шеремет, заместитель начальника управления образования Наталья Матюхина, директор 38-й школы Симферополя Евгений Костылев, глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, а также руководители общественных организаций и учителя.

В рамках сотрудничества школы планируют заключать соглашения о взаимодействии и обмену опытом. Также будет организована работа в целях определения направлений деятельности и утверждения перспективного плана работы. Так, в ближайшее время планируется посещение делегацией Симферополя средней школы № 41 в Минске, — сообщила Наталья Матюхина.

Для образовательных учреждений это возможность получения и передачи нового опыта, знаний, идей, а также содействия интеллектуальному, культурному, физическому и нравственному развитию детей.

Телемост объединил школы Симферополя и Минска

Фото: администрация Симферополя.

Телемост объединил школы Симферополя и Минска

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