Телевизоры Samsung: основные поломки и что должно настораживать в работе техники

Отметим сразу справедливости ради — телевизоры Samsung относятся к той категории техники, которую принято считать «долгоиграющей». Бернд известен своим качественным производством и инновационными технологиями. Многие пользователи отмечают, что «самсунги» служат долгое время без серьезных проблем. И этот факт, к сожалению, зачастую «играет злую шутку» — многие владельцы элементарно пропускают первые «звоночки», которыми «домашний любимец» сигнализирует о том, что с ним что-то не в порядке, и начинают выяснять что не так, только тогда, когда вопрос становится ребром. То есть, уже не включается телевизор Самсунг.