Тележки для общепита: какими они бывают

Для эффективной работы персонала на кухне любого заведения общественного питания нужно много вспомогательного оборудования. Тележки для общепита часто недооцениваются, а ведь это действительно то оборудование, которое часто позволяет упростить работу. Они бывают разных видов и конфигураций. Рассмотрим самые распространенные модели, которые часто покупают для заведений общественного питания.

Тележки для посуды

Перенести грязную посуду из зала той же столовой вручную — задача непростая. Часто это заканчивается боем посуды и дополнительными расходами на покупку новой. Тележки для сбора посуды — очень удобное и функциональное оборудование, с помощью которого можно перевозить десятки тарелок в зону мойки.

Какой должна быть тележка для посуды? Основные требования следующие:

материал изготовления — нержавеющая сталь. Она не подвержена коррозии. Полки легко мыть в случае загрязнения. Более дешевые варианты лучше обходить стороной — они могут быстро прийти в негодность или покрыться пятнами ржавчины из-за высокой влажности;

наличие четырех колес. Как правило, они поворотные, что делает тележку мобильной и удобной в управлении. Это особенно важно, если кухня небольшая;

наличие бортиков на полках. Они предотвращают выпадение посуды при транспортировке.

Тележки для гастроемкостей

В условиях небольшого кафе они используются очень редко, а вот для крупного ресторана или предприятия пищевой промышленности они необходимы. Одна тележка способна вмещать до 14 гастроемкостей. С их помощью можно сэкономить место на кухне и быстро перевезти полуфабрикаты или которую продукцию к месту хранения или на склад.

Тележки для сушки посуды

Далеко нет в каждом ресторане есть специальные сушилки для посуды. Чаще всего она просто сушится на столе. В некоторых больших ресторанах посуду вытирают сотрудники.

Тележка для сушки посуды значительно упростит задачу и позволит сэкономить место. Стандартная тележка рассчитана на 100 тарелок. Вода стекает в специальные поддоны, а не на другие тарелки, расположенные ярусом ниже. Имея такую тележку, персоналу не придется переносить посуду самостоятельно в шкаф для хранения, что обеспечивает ее сохранность.

Сервировочные тележки

Довольно популярное оборудование в кафе, ресторанах, а особенно — в столовых. Тележки выпускаются нескольких видов, а именно:

двухуровневые. Универсальный тип тележек, в которых можно перевозить посуду, готовые блюда или заготовки. Используются на кухне или же в зале для гостей;

тележки с волнообразной полкой. Нейтральное оборудование, предназначенное специально для перевозки напитков в бутылках. Актуально для ресторанов, где часто устраиваются банкеты, деловые встречи и т.д.;

трехъярусные. Идеальный вариант для столовых с большой проходимостью гостей.

Сервировочные тележки обычно изготавливаются из нержавеющей стали. Они могут быть разных размеров, что позволяет подобрать модель с учётом проходимости, а также свободного пространства на кухне или в зале.

Просмотры: 2 119