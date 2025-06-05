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Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась. Открываем сезон?
фото: pikist.com

Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась. Открываем сезон?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 05.06.2025

Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет около 13 градусов. Об этом сообщил в четверг ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Температура воды на курортах: в районе Ялты +13 градусов, Феодосии +14, Алушты +15, Калининграда +16, Туапсе +17, Евпатории и Анапы +19, Геленджика и Сочи +20, Ейска +22, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, температура воды на реках и озерах центральной части России примерно такая же, как сейчас на курортах Туапсе, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.

Тем не менее, находиться в воде желательно пока не более 6–11 минут – взрослым, и не более трех минут — детям. Во время купания стоит заходить в воду постепенно. Это позволит снизить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов», — напомнил Тишковец.

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Также он не рекомендует купаться при холодном резком ветре или во время надвигающихся гроз, которые, по прогнозам ФОБОС, вероятны в отдельных районах в выходные.

В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 30 градусов тепла, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Ветер восточный 8-13 м/с.

источник: РИА Новости Крым

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