Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась. Открываем сезон?

Температура воды на курортах: в районе Ялты +13 градусов, Феодосии +14, Алушты +15, Калининграда +16, Туапсе +17, Евпатории и Анапы +19, Геленджика и Сочи +20, Ейска +22, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, температура воды на реках и озерах центральной части России примерно такая же, как сейчас на курортах Туапсе, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.

Тем не менее, находиться в воде желательно пока не более 6–11 минут – взрослым, и не более трех минут — детям. Во время купания стоит заходить в воду постепенно. Это позволит снизить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов», — напомнил Тишковец.

Также он не рекомендует купаться при холодном резком ветре или во время надвигающихся гроз, которые, по прогнозам ФОБОС, вероятны в отдельных районах в выходные.

В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 30 градусов тепла, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Ветер восточный 8-13 м/с.

источник: РИА Новости Крым