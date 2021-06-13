Температура воды на черноморских курортах. Когда можно открывать купальный сезон?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, насколько прогрелась вода на курортах Черного моря. Говорит, в Алуште, Феодосии, Ялте и Сочи вода прогрелась до 17 градусов тепла.

На Азовском море уже можно открывать купальный сезон. На курортах Черного моря только во второй половине июня можно ожидать открытия купального сезона, — сообщил эксперт в интервью ТАСС .

По словам Романа Вильфанда, в Туапсе температура воды уже составляет 18 градусов тепла, в Евпатории — порядка 19 градусов тепла.

В ближайшее время ситуация изменится, и в Южном федеральном округе температура воздуха начнет повышаться. Она будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет 24-28 градусов тепла. Начнет прогреваться и вода, — рассказал метеоролог.

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