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Температура воды на черноморских курортах. Когда можно открывать купальный сезон?
фото: Maël BALLAND (pexels.com)

Температура воды на черноморских курортах. Когда можно открывать купальный сезон?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:39 13.06.2021

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, насколько прогрелась вода на курортах Черного моря. Говорит, в Алуште, Феодосии, Ялте и Сочи вода прогрелась до 17 градусов тепла.

На Азовском море уже можно открывать купальный сезон. На курортах Черного моря только во второй половине июня можно ожидать открытия купального сезона, — сообщил эксперт в интервью ТАСС.

По словам Романа Вильфанда, в Туапсе температура воды уже составляет 18 градусов тепла, в Евпатории — порядка 19 градусов тепла.

В ближайшее время ситуация изменится, и в Южном федеральном округе температура воздуха начнет повышаться. Она будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет 24-28 градусов тепла. Начнет прогреваться и вода, — рассказал метеоролог.

Больше о погоде в Крыму — здесь.

Температура воды на черноморских курортах. Когда можно открывать купальный сезон?

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