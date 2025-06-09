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Температура воды в Черном море составляет 19 градусов
фото: pikist.com

Температура воды в Черном море составляет 19 градусов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 09.06.2025

Вода в Черном море прогрелась уже до 19 градусов. Температура в Азовском море составляет 22 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Черноморском побережье [температура воды составляет] уже 19 градусов практически повсеместно: в Туапсе, Геленджике, Сочи — 19, в Анапе — 20. Вода в Азовском море, в Ейске, составляет 22 градуса. Можно ожидать, что в середине месяца вода на Черноморском побережье достигнет 21-22 градусов и купальный сезон будет открыт, — сказал он.

По словам метеоролога, в акваториях Крыма по-прежнему невысокая температура воды, там отмечается 16-17 градусов.

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источник: ТАСС
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