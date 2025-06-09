Температура воды в Черном море составляет 19 градусов

На Черноморском побережье [температура воды составляет] уже 19 градусов практически повсеместно: в Туапсе, Геленджике, Сочи — 19, в Анапе — 20. Вода в Азовском море, в Ейске, составляет 22 градуса. Можно ожидать, что в середине месяца вода на Черноморском побережье достигнет 21-22 градусов и купальный сезон будет открыт, — сказал он.