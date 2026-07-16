Температурный экстрим: придет ли в Крым экстремальная жара

Вторая половина лета-2026 может принести в Крым экстремально высокие температуры и сильные ливни, грозящие кратковременными паводками в южнобережных реках полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев.

В период антициклонической деятельности возможны дни, когда на полуострове будут фиксироваться экстремальные температуры до 37-40 градусов, которые впервые за много лет побьют климатические нормы, – отметил эксперт.

Игорь Вахрушев отметил, что температурный экстрим может проявиться в Симферополе и на ЮБК, в частности – в Ялте.

Кроме того, нестабильность атмосферных фронтов в летний период может принести на полуостров сильные ливни, которые спровоцируют паводки в южнобережных реках. Эти погодные явления, несмотря на свою интенсивность будут кратковременными.

С каждым годом летняя погода в Крыму становится менее стабильной. В последние годы ливни стали кратковременными, но более интенсивными. Дожди на полуострове распределяются не равномерно. Некоторые районы республики могут «тонуть», а в других будет стоять засушливая погода, – уточнил эксперт.

В целом Крым ждет комфортное лето, но вероятность экстремальных погодных условий повышается, заключил Игорь Вахрушев.

Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму местами ожидаются грозовые дожди и жара до +33 градусов.

источник: РИА Новости Крым

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