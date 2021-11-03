Темпы вакцинации от коронавируса в Крыму растут — привито 612 тысяч человек

Что же стало причиной «слзнательности» крымчан?

Введение обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, а также новых ограничений, в частности QR-кодов для привитых от коронавируса в Крыму вызвало рост спроса на вакцинацию. Число привитых за месяц увеличилось более чем в семь раз. Об этом рассказал в эфире телеканала «Миллет» председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Мы увидели увеличение числа вакцинированных людей на территории Республики Крым. Оно увеличилось в 7,3 раза по сравнению с периодом месячной давности, – сказал Гоцанюк.

Однако до «коллективного иммунитета» Крыму еще далеко. Прививки сделали лишь немногим более шестисот тысяч человек.

Для выработки популяционного иммунитета у населения необходимо привить 80% взрослого населения. В нашей Республике это порядка 1,212 млн. человек. На сегодняшний день в среднем вакцинировано у нас 50% (от числа, необходимого для выработки популяционного иммунитета). 55% – это 612 тысяч – первым компонентом. И 45% – это порядка 560 тысяч – привито вторым компонентом, – уточнил Гоцанюк.

Ревакцинацию в республике прошли 37 тысяч крымчан.