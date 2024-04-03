Тенденции оздоровительного отдыха в России в минувшем 2023 году

Прошедший 2023 год был ознаменован успехом для санаторно-курортной отрасли России. В соответствии с тенденциями, наметившимися в предыдущие два года, она продолжила расти, развиваться и привлекать внимание все большего числа туристов. Среди россиян, похоже, сформировался устойчивый тренд на оздоровительный отдых. Все чаще наши соотечественники вместо обычного отдыха выбирают оздоровительный, предпочитая провести отпуск не только с удовольствием, но и пользой для здоровья. Так, общее число туристов, которые выбрали для себя в 2023 году отдых в российских санаториях и пансионатах с лечением составило почти 7 миллионов человек!

Традиции санаторно-курортного отдыха, заложенные и отлично развивавшиеся в советское время, постепенно возрождаются и приобретают новые современные и прогрессивные черты. Об этом косвенно свидетельствует и возросший интерес к санаториям со стороны молодежи. Традиционно самую массовую группу поклонников санаторно-курортного отдыха составляют люди в возрасте 55 лет и старше. Второй крупной группой всегда являлись туристы в возрасте от 45 до 54 лет. И вот впервые за многие годы их «обогнали» по спросу на санаторные путевки более молодые люди в возрасте от 35 до 44 лет. Очевидно, что такая рокировка на 2 и 3 местах произошла не только в связи с общим молодежным трендом на здоровый образ жизни, но и потому, что модернизация санаторно-курортной отрасли не остается незамеченной людьми молодого и среднего возраста, они находят для себя много привлекательного в санаториях, которые перестают играть роль исключительно лечебно-оздоровительных учреждений, расширяя спектр услуг развлечениями, спа, веллнесом и другими направлениями сервиса, и превращаются в многофункциональные лечебно-рекреационно-развлекательные комплексы.

Больше всего в 2023 году россияне отдыхали в южных здравницах: в Краснодарском крае (Сочи, Анапа, Геленджик — курорты-лидеры), в курортном районе Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки) и в Крыму (Ялта, Алушта, Саки). Безусловными лидерами стали санатории Краснодарского края: они приняли у себя 1,28 миллиона туристов. В Кавминводах отдохнуло и оздоровилось около 826 тысяч человек, а в Крыму — порядка 503 тысяч туристов.

Впрочем, интересы россиян не ограничиваются только жаркими курортами. Также немало туристов отдохнуло в санаториях Московской области, Башкортостана, Алтайского края, Татарстана, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Россия — огромная страна с большим числом курортных местностей, бесчисленными целебными богатствами природы и ей есть что предложить отдыхающим для оздоровления в любом регионе и в любое время года. Если в южных краях главными лечебными факторами выступают солнце и море, то на Алтае или в Башкирии, например, это горный воздух и бескрайние леса.

Что касается выбора медицинского профиля здравниц, то чаще всего в 2023 году наши соотечественники ездили лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Также многих туристов интересовало в целом оздоровление организма и укрепление иммунитета на отдыхе.

В отношении стоимости санаторных путевок наибольшим спросом у туристов при бронировании пользуются здравницы со средней стоимостью проживания и лечения 2-2,5 тысячи рублей в сутки за одного человека. На втором месте по популярности находятся объекты размещения со средней ценой 3-3,5 тысячи рублей за номер, на третьем — до 4 тысяч рублей за номер в сутки.