Теннисист Михаил Ходорченко из Симферополя выиграл «серебро» в парном разряде в Армении

Михаил Ходорченко поднялся на пьедестал почета в мужском парном разряде – с москвичом Алексеем Шибаевым, победителем недавнего первенства России среди юношей до 17 лет. В напряженнейшем финале Ходорченко и Шибаев уступили интернациональной паре Якуб Смечки (Чехия) – Денис Вишенчук-Вишенко (Россия) – 1:2 (6:7, 6:1, 10:12), — сообщает «Крымский спорт».

Турнир серии ITF собрал 126 спортсменов в возрасте до 18 лет из 16 стран мира.

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