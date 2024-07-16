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Теннисист Михаил Ходорченко из Симферополя выиграл «серебро» в парном разряде в Армении
фото: ВКонтакте, ГБУ ДО РК "Спортивная школа № 2"

Теннисист Михаил Ходорченко из Симферополя выиграл «серебро» в парном разряде в Армении

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:42 16.07.2024

Воспитанник ГБУ ДО РК «СШ № 2» Михаил Ходорченко из Симферополя (тренер – Владимир Ходорченко) стал серебряным призером турнира Мировой теннисной серии ITF World Tennis Tour Juniors J60 – Tsakhadzor «Gold’s Gym Cup 3». Соревнования 8-14 июля прошли в столице Армении – Ереване.

Михаил Ходорченко поднялся на пьедестал почета в мужском парном разряде – с москвичом Алексеем Шибаевым, победителем недавнего первенства России среди юношей до 17 лет. В напряженнейшем финале Ходорченко и Шибаев уступили интернациональной паре Якуб Смечки (Чехия) – Денис Вишенчук-Вишенко (Россия) – 1:2 (6:7, 6:1, 10:12), — сообщает «Крымский спорт». 

Турнир серии ITF собрал 126 спортсменов в возрасте до 18 лет из 16 стран мира.

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