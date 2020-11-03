Теоретически, до конца года в Крыму можно ездить в общественном транспорте со скидкой… в 10 рублей

Пользователи, которые установят приложение Mir Pay на смартфон, смогут ездить в общественном транспорте в Крыму со скидкой в 10 рублей. Акция действует с 1 ноября и продлится до 31 декабря текущего года. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.

Скидку можно получить, оплачивая проезд в общественном транспорте перевозчиков Крыма и Севастополя, которые присоединились к безналичной системе оплаты. Чтобы оплатить проезд, нужно активировать экран смартфона, на котором установлено приложение Mir Pay и поднести к валидатору. Сумма разовой поездки спишется с учетом скидки с карты «Мир», привязанной в приложении Mir Pay, — отметили в минтрансе РК.

Если к Mir Pay привязано несколько карт «Мир», то деньги за поездку будут списаны с той карты, которую назначили «по умолчанию».

Известно, что с августа текущего года количество транзакций по банковским картам в общественном транспорте превысило два миллиона. Этот результат свидетельствует о том, что такой способ расчетов более выгоден и удобен пассажирам.

Платежные операции в Mir Pay защищены в соответствии с международными стандартами безопасности. В смартфоне не сохраняются реквизиты карты «Мир» и не раскрываются при платежах. Вместо номера карты используется цифровой код (токен), сформированный определенным образом.

Ранее пассажиры могли расплатиться банковской картой в общественном транспорте и получить скидку 4 рубля на поездку. Таким образом, стоимость проезда составляла 13 рублей вместо 17.

Ну а с 1 ноября пассажир может получать скидку в 10 рублей только при оплате смартфоном. По всем вопросам обслуживания карты «Мир», привязанной к Mir Pay, необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

То есть условий для солидной скидки три:

карта «Мир», «привязанная» к Mir Pay,

смартфон с установленным приложением Mir Pay,

— наличие исправного валидатора в транспорте.