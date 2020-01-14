Теперь дороже: увеличен размер платы за предоставление выписок из ЕГРН

Размер платы за предоставление выписок из ЕГРН увеличило Минэкономразвития России. Так, в частности, за выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости физическим лицам теперь будет необходимо заплатить 460 рублей (за выписку на бумажном носителе) или 290 рублей (за выписку в электронном виде).

Юрлицам за ту же выписку придется заплатить 1270 рублей (за бумажный документ) и 820 (за электронный).

Также возрастает размер платы за получение доступа к федеральной информационной системе ведения ЕГРН. Так, за просмотр сведений, содержащихся в ЕГРН, без формирования электронного документа по минимальному тарифу придется заплатить 370 рублей физическим лицам и госорганам и 730 рублей — юридическим лицам.

Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2019 N 839 «О внесении изменений в приложения N 1, 2 к Приказу Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г. N 291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»

Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57020.

Источник: Нотариальная палата Севастополя