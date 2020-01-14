Теперь дороже: увеличен размер платы за предоставление выписок из ЕГРН

Размер платы за предоставление выписок из ЕГРН увеличило Минэкономразвития России. Так, в частности, за выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости физическим лицам теперь будет необходимо заплатить 460 рублей (за выписку на бумажном носителе) или 290 рублей (за выписку в электронном виде).
Юрлицам за ту же выписку придется заплатить 1270 рублей (за бумажный документ) и 820 (за электронный).
Также возрастает размер платы за получение доступа к федеральной информационной системе ведения ЕГРН. Так, за просмотр сведений, содержащихся в ЕГРН, без формирования электронного документа по минимальному тарифу придется заплатить 370 рублей физическим лицам и госорганам и 730 рублей — юридическим лицам.
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57020.
Источник: Нотариальная палата Севастополя