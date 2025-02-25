Теперь каждый может посетить «Таврида.АРТ»

Посетить «Таврида.АРТ» теперь может каждыйоступно не только для творческих деятелей, но также и для всех жителей и гостей города Судак в Крыму. Попасть на площадки арт-кластера возможно в один клик — для этого нужно просто оформить цифровой пропуск на год.

Город молодых творцов открывает свои двери всем желающим. Для этого арт-кластер ввёл систему упрощённого доступа к своей территории — «Таврида.АРТ 365». После получения годового пропуска достаточно просто зарегистрировать своё посещение на сайте, чтобы в любой день отдохнуть, поработать или вдохновиться творческой атмосферой на площадках «Тавриды».

На территории «Таврида.АРТ» гости могут провести весь день: погулять, зайти в ресторан или кафе, сходить на пляж. Также доступно участие в мероприятиях арт-кластера в качестве зрителей — для этого потребуется только предварительная регистрация. Главное — успеть не менее, чем за один день до события.

Гости Города молодых творцов могут приехать и на несколько дней, и, разместившись в номерах жилых корпусов Академии «Меганом», устроить себе настоящий творческий отпуск. Это отличная возможность погрузиться в созидательную среду, наполниться вдохновением и, возможно, реализовать свои идеи или найти единомышленников. Кроме того, при проживании гости могут воспользоваться библиотекой и спортзалом, арендовать аудитории, записать песню или видео на студии или поработать в коворкинге. Со всем списком услуг — как платных, так и бесплатных — можно ознакомиться на сайте.

Посетителям «Таврида.АРТ» не придётся оставлять детей дома: они тоже могут увидеть самое творческое место полуострова и проникнуться его атмосферой. Однако составить компанию своим родителям разрешается только при однодневном визите и на мероприятиях — проживать пока что с ними нельзя. Чтобы показать детям «Тавриду», нужно просто указать их в своей заявке на посещение Города молодых творцов.

Доступ к «Таврида.АРТ 365» требуется получить только один раз, и он будет действителен в течение всего года. Для этого необходимо зайти на сайт, заполнить заявку, дождаться её рассмотрения в течение десяти рабочих дней и получить цифровой пропуск. Тем, кто успеет подать заявку в числе первой тысячи, достанется именной бейдж.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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