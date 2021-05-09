Теперь на трассе «Таврида» есть арт-объект с изображением советского военного корабля

Художники арт-кластера «Таврида» создали новый стрит-арт-объект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Грандиозный мурал украсил трассу «Таврида» рядом с Севастополем.

Резиденты арт-кластера – художники команды Desarte365 – создали тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» Вячеслава Овчинникова, одного из ведущих художников-маринистов ВМФ при Центральном военно-морском музее, — отмечают в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

Над масштабным арт-объектом в течение 97 часов трудилось 6 художников. На создание мурала площадью 600 квадратных метров ушло 205 литров краски. Чтобы передать красоту Черного моря творцы использовали 45 оттенков синего цвета.

«Защитник Т-411» в годы Великой Отечественной войны выполнял множество заданий в военных операциях у берегов Крыма и Кавказа. Тральщик участвовал в Керченско-Феодосийской операции, обороне Севастополя, эвакуировал раненых из осажденного города.

Мы выбрали корабль, который спасал людей. Они спасли много жизней. Мой дедушка прошел войну, тоже был ранен, и поэтому хотелось изобразить что-то светлое, – рассказал резидент арт-кластера «Таврида», лидер команды Desarte365 Александр Милицин.

За проявленную экипажем отвагу, стойкость и мужество корабль удостоен гвардейского звания. Тральщик был потоплен германской подводной лодкой в 1943 году, но более половины экипажа удалось спасти.

Председатель севастопольского отделения Российского союза ветеранов Михаил Анохин назвал создание мурала важным для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и сообщил, что при обороне Севастополя тральщики выполняли ответственную задачу – им была доверена охрана водного района.

Чтобы с моря не могли подойти ни диверсионные силы, ни силы десанта, ни подводные лодки – их держали на расстоянии и глушили глубинными бомбами. Тральщики сопровождали караваны, высаживали диверсионные группы, перевозили раненных и боезапас. А главным их предназначением была проводка транспортных и торговых судов под охраной военных кораблей по минным полям, – говорит Михаил Анохин.

Новый мурал стал продолжением масштабного стрит-арт-проекта, который стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», – тогда вдоль трассы «Таврида» были созданы пять первых муралов.

Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

фото: пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив»