Теперь вы знаете: как выросла себестоимость жилья в России и что в нее входит

Такой рост себестоимости эксперты связывают в основном с удорожанием строительных материалов на фоне инфляции. Также, по данным застройщиков, увеличились расходы на оплату труда из-за дефицита рабочих кадров по востребованным строительным специальностям.

Себестоимость строительства в трети регионов России составляет от 81,3 тыс. до 156,7 тыс. руб. за 1 кв. м, но в большинстве регионов она варьируется от 59,5 тыс. до 81 тыс. руб., говорится в исследовании. Предсказуемо лидируют по себестоимости столичные регионы и крупные города, а также северные территории — из-за климатических условий и общей удаленности от инфраструктуры.

Что входит в себестоимость строительства

В исследовании отмечается, что за последние десять лет существенно выросла доля затрат, не связанных непосредственно со строительно-монтажными работами и стоимостью стройматериалов. На данный момент этот показатель составляет 54% от общей стоимости. Он складывается из ряда факторов.

Цена земельного участка может в среднем составлять до 15% от стоимости продажи 1 кв. м. Там, где не хватает участков под строительство, цены на участки выросли заметнее всего — как и цены на новостройки.

Затраты на подключение здания к коммуникациям составляют около 10% от цены «квадрата».

Социальная нагрузка: при возведении жилого комплекса застройщика могут обязать вместе с жильем построить объекты социальной инфраструктуры (школа, детский сад) или профинансировать ремонт соцобъектов. Эти затраты тоже закладываются в конечную цену жилья, напоминают аналитики.

Проценты по кредитам. Основной инструмент финансирования жилых проектов сейчас — проектное финансирование. На эту статью расходов уходит около 10% от цены 1 кв. м.

Реклама. Увеличение затрат на маркетинг и рекламу в последние полтора-два года привело к тому, что эта статья расходов может достигать 7% в структуре затрат, указывается в исследовании.

Наконец, собственно строительно-монтажные работы — их доля в себестоимости строительства 1 кв. м составляет 30–35%. Эта доля сокращается, десять лет назад она достигала 70–75%, говорится в исследовании.

Прибыль застройщиков, по оценке экспертов, составляет примерно 15% в себестоимости строительства. Опережающий рост остальных составляющих себестоимости не дает увеличивать рентабельность для самих застройщиков, говорится в исследовании.

По данным группы «РКС Девелопмент», в России увеличились темпы роста себестоимости строительства жилых проектов комфорт-класса. Так, за 2023 год стоимость строительно-монтажных работ выросла на 18%, в то время как в 2022 году она увеличилась только на 5%. Общий рост себестоимости 1 кв. м жилой недвижимости массового сегмента за период с четвертого квартала 2020 года к началу 2024-го составил 63%.

источник: РБК-Недвижимость