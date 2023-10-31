Теперь жители Крыма могут записаться к врачу через госпаблики медучреждений

Мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети ВКонтакте расширило список услуг. На прием к врачу стало возможно записаться в сообществах больниц и поликлиник. Соответствующий виджет установили 36 официальных сообществ учреждений здравоохранения Республики Крым – это 100% страниц. Внедрение виджета координировал «Диалог» – головная организация Центров управления регионами.

Мини-приложение «Запись к врачу» позволяет экономить время как пациентов, которые могут получить талон к доктору в несколько кликов, так и сотрудников лечебных учреждений, которым не требуется вручную оформлять записи пациентов. Мы видим, что сервис востребован и набирает популярность: им воспользовались уже более 14 тысяч человек, – рассказал заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Новая функция доступна на мобильных устройствах. Для получения услуги необходимо перейти в официальный паблик учреждения, которое ведет прием пациентов, например, в сообщество больницы или поликлиники. Далее выбрать виджет «Запись к врачу» и авторизоваться.

В Крыму запись через «Госуслуги» доступна к врачам 14 специальностей. Дистанционно записать на прием к врачу можно не только себя, но и своего ребенка или другого человека, достаточно знать номер полиса ОМС. Через Госуслуги можно также вызвать врача на дом, записаться профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию и прикрепиться к медицинской организации без ее посещения, – рассказал министр здравоохранение РК Константин Скорупский.

Ранее сообщалось, что официальные страницы школ и детских садов во ВКонтакте начали размещать мини-приложение для записи ребенка в кружок или секцию от «Госуслуг».