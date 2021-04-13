Теплица на садовом участке? А могут и оштрафовать за неё

Увы, но мягкостью климата большая часть нашей страны не отличается — так что вырастить урожай на своем участке без теплицы редко кому удается.

Главное, о чем не стоит забывать при установке теплицы, — она может не только помочь с урожаем, но и навлечь на ее обладателя штраф. Эксперты портала Юридические тонкости рассказывают, в каких случаях это грозит.

1. Присвоение земли

Надзорные органы сейчас внимательно отслеживают границы земельных участков. Если выяснится, что гражданин использует землю, которая формально по документам ему не принадлежит, оформляется протокол об административном правонарушении (ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка»).

Штраф для граждан составляет от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей (если кадастровая стоимость не определена, то придется заплатить от 5 до 10 тысяч штрафа).

Пример из практики: женщина установила несколько теплиц на своем, как она предполагала, участке земли. Однако по итогам проверки органа земельного надзора выяснилось, что теплицы вышли за пределы ее участка.

Поскольку межевание она не проводила, фактические границы участка оказались шире, нежели следовало из документов. Обошлось ей это в итоге в 10 тысяч рублей, плюс — демонтаж теплиц за свой счет.

2. Нецелевое использование участка

Наличие теплицы на участке означает, что владелец выращивает на нем сельхозкультуры. Вот только не на каждом земельном участке разрешено этим заниматься. Все земли поделены на различные категории, у каждой из которых есть свой перечень видов разрешенного использования.

За нарушение целевого назначения земельного участка предусмотрен штраф: от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей, а если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ).

К примеру, земельный участок из категории населенных пунктов может иметь разрешенное использование «для ИЖС» или «для садоводства» — тогда на нем согласно Классификатору (утв. Приказом МЭР РФ от 01.09.2014 № 540) допускается выращивание с/х культур (т. е. для личных нужд).

А вот производство сельскохозяйственной продукции (в промышленном масштабе, на продажу) этот вид земель не предполагает. Поэтому если участок под ИЖС будет заставлен промышленными теплицами, его владельцу штрафа не миновать.

Допускается производство с/х продукции на участках с целевым назначением «для ЛПХ».

3. Недоплаченный налог

Собственнику земельного участка ежегодно начисляется налог, размер которого во многом зависит от того, для каких целей он использует землю.

Так, если на участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства располагаются постройки исключительно бытового характера (дом, баня, теплица, сарай и т. д.), то земельный налог начисляется по минимальной ставке — 0,3% от кадастровой стоимости (п. 1 ст. 394 НК РФ).

Но если участок используется для сельскохозяйственного производства (выращивается продукция на реализацию), ставка налога увеличивается до 1,5%, как для земель, используемых в предпринимательской деятельности (Письмо Минфина от 15.01.2020 № 03-05-06-02/1158).

Поэтому при наличии на участке тепличного комплекса ФНС доначислит собственнику налог, а также выставит пени и штраф — 20% от суммы недоплаченного налога (ст. 122 НК РФ).

Также образование задолженности по налогу грозит за капитальную теплицу — если она отвечает признакам недвижимого имущества (т. е. имеет фундамент и подключена к коммуникациям).

Такие строения должны быть поставлены на кадастровый учет, на них ежегодно начисляется налог на имущество (ст. 401 НК РФ).

4. Недовольные соседи

Закон запрещает использовать даже свой собственный земельный участок, если это нарушает права третьих лиц. Поэтому в судах не являются редкостью иски недовольных соседей по поводу переноса теплицы, которая расположена слишком близко к границе смежных участков.

Если суд установит, что теплица возведена с нарушением минимально допустимого отступа от границы (для садоводств — это 1 метр, для населенных пунктов нормативы устанавливаются местными Правилами землепользования и застройки), то с высокой степенью вероятности ее придется демонтировать (например, решение Приморского р-го суда Архангельской обл., дело № 2-592/2019).

Штрафа как такового за это не предусмотрено, но придется оплатить соседу все судебные издержки, а также обеспечить перенос теплицы за свой счет.

Источник: Юридические тонкости

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