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Тепличные предприятия начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года

Тепличные предприятия Крыма начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:41 23.01.2024

Крымские тепличные предприятия начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. По ее информации, в 2023 году валовой сбор овощей защищенного грунта во всех категориях хозяйств (сельхозорганизации, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и население) составил больше 42 тысяч тонн, что на 3% превышает показатели 2022 года. По предварительному прогнозу, в этом году аграрии ожидают урожай не меньше уровня прошлого года.

Основные культуры, которые выращивают наши тепличные предприятия — огурцы, томаты, болгарский перец. В Республике в этом направлении работают 8 крупных предприятий среди которых ООО «Бутон», ООО «Дон – Агро», ООО «Крымская Овощная Фабрика», ООО «Зеленый мир», ООО Агропромышленный комплекс «Авсень», ООО «Фанелс-ТТ», ООО «Крымтеплица», ООО Тепличный комбинат «Белогорский» и крестьянских фермерских хозяйств, — прокомментировала Алиме Зарединова.

Тепличные предприятия Крыма начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года

Первый замминистра сельского хозяйства Крыма также добавила, что ежегодно такие предприятия получают господдержку. Из республиканского бюджета компенсируется часть затрат на энергоносители: электроэнергию, газ, а также технологию досвечивания, благодаря которым в теплицах поддерживается оптимальная температура и освещение для созревания овощей.

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В прошлом году по этим направлениям крымские предприятия получили около 14 миллионов рублей субсидий. В этом году на это направление предусмотрено около 24 миллионов рублей.

Тепличные предприятия Крыма начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года

Фото: минсельхоз РК.

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