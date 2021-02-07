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Тепло, но ветрено. Погода в Крыму
фото: StockSnap (pixabay.com)

Тепло, но ветрено. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:54 07.02.2021

В начале рабочей недели Балканский циклон принесет на полуостров теплую, но ветреную погоду.

В понедельник ночью и утром местами пойдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В степных и предгорных районах будет наблюдаться туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Ночью еще прохладно -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем температура воздуха повысится до +10…+15°, в горах +3…+8°. В последующие двое суток местами пройдут дожди, юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Тепло, но ветрено. Погода в Крыму

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