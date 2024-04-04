Тепло, однако… В Ялте завершили отопительный сезон

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, погода уже позволяет (среднесуточная держится значительно выше 8 градусов) и даже грядущее небольшое похолодание не скажется на этом показателе.
Благодарю специалистов «Ялтинских тепловых сетей» и «Крымтеплокоммунэнерго» за работу — сезон прошел без форс-мажоров, даже последствия разгула стихии устранялись оперативно. Тепло обеспечивали 157 котельных и 25 центральных теплопунктов. Традиционно обращаюсь к ялтинцам с просьбой погасить долги за отопление. Своевременная оплата позволит предприятиям и дальше качественно оказывать услугу, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Сразу же в регионе приступят к подготовке к следующему отопительному сезону – всё оборудование пройдет полную проверку. ЯТС запланировали замену основного и вспомогательного оборудования на 13 котельных (это порядка 24 котлов). Продолжается работа по автоматизации котельных и диспетчеризации (это позволяет следить за работой и техническим состоянием котельных удаленно).
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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