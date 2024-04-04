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Тепло, однако… В Ялте завершили отопительный сезон
фото: pikist.com

Тепло, однако… В Ялте завершили отопительный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 04.04.2024

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, погода уже позволяет (среднесуточная держится значительно выше 8 градусов) и даже грядущее небольшое похолодание не скажется на этом показателе.

Благодарю специалистов «Ялтинских тепловых сетей» и «Крымтеплокоммунэнерго» за работу — сезон прошел без форс-мажоров, даже последствия разгула стихии устранялись оперативно. Тепло обеспечивали 157 котельных и 25 центральных теплопунктов. Традиционно обращаюсь к ялтинцам с просьбой погасить долги за отопление. Своевременная оплата позволит предприятиям и дальше качественно оказывать услугу, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Сразу же в регионе приступят к подготовке к следующему отопительному сезону – всё оборудование пройдет полную проверку. ЯТС запланировали замену основного и вспомогательного оборудования на 13 котельных (это порядка 24 котлов). Продолжается работа по автоматизации котельных и диспетчеризации (это позволяет следить за работой и техническим состоянием котельных удаленно).

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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