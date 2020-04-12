Тепло, солнечно, без осадков. Погода в Крыму в начале недели

В понедельник область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму теплую, солнечную погоду, без осадков.

Во вторник днем в западных районах полуострова пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный, усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7°, в степных и предгорных района на поверхности почвы и в воздухе заморозки минус 1-6°; днем +13…+18°, в горах +7…+12°. В среду, 15 апреля, холодный атмосферный фронт принесет долгожданные дожди, ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится до 8-13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .