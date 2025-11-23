Тепло в Крыму в ноябре — свидетельство глобальных перемен климата?

В Крыму в середине ноября фиксируют превышение среднесуточных показателей температуры на 5 — 7 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период.

По словам специалиста, более высокие показатели термометры показывают на Южном берегу Крыма, защищенном горами и подогреваемом Черным морем. В горах же — прохладнее за счет высоты и ветров.

Аномальные моменты действительно присутствуют, но тут нужно понимать, что все зависит от того, где смотреть все эти показатели, на какой территории Крыма. Крым большой, — уточняет он.

Все это связано с различными атмосферными процессами, которые в основном очень сильно зависят от океанических… они до конца сейчас не изучены, — уточнил он. — Это — нестабильность климатической системы, которая нам говорит о том, что климат меняется. Мы движемся в глобальное потепление. Прежде всего четко можно сказать, что в ближайшие годы у нас будут так называемые «погодные качели», когда будет резко меняться погода, не только от дня ко дню, от недели к неделе, но и суточный ход температуры будет иметь резкие перемены.

Теплые ноябри случались и раньше, говорит он. К примеру, достаточно теплая осень была в 2010 году, и в 60-е годы… Сейчас же аномальные колебания температур вызваны глобальным потеплением, считает Игорь Вахрушев.

Подобные природные аномалии оказывают влияние на природу в Крыму и естественные биоритмы растений и животных.

Для аграрного сектора опасность в том, что меняется цикл жизни различных вредителей…то есть неизвестно, когда они проснутся весной — раньше или позже…, — предупредил Вахрушев.

Среди положительных моментов потепления для Крыма специалист отмечает изменения в отрасли виноградарства.

Виноград начал вести себя по-другому, потому что климат приближается ближе к Средиземноморскому, где хорошо вызревают такие культуры.., — указал эксперт.

Значительно изменился за последние годы на полуострове характер осадков и уменьшилась устойчивость снежного покрова. Еще 20-25 лет назад, отмечает ученый, на равнинной части Крыма снежный покров лежал около 30-40 дней, а сейчас — 10-15 дней.

Похолодание и снег в Крыму появятся не раньше зимних месяцев, учитывая глобальные тенденции и нестабильность атмосферы. По прогнозам ученого, на Новый год в Крыму, скорее всего, будет дождь, в крайнем случае, мокрый снег.

источник: РИА Новости Крым