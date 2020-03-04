Терпим дальше. В Симферополе на месяц перенесли сроки окончания ремонта моста на улице Гагарина

Срок окончания капремонта аварийного моста через реку Салгир по улице Гагарина в Симферополе перенесен на конец апреля. Об этом сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко. Недавно она проинспектировала объект, очевидно, что это из выводов из увиденного на мосту.

По объективным причинам перенесли срок – до конца апреля должны закончить мост. Сейчас работы идут в графике, – сказала Проценко.

Ранее официально сообщалось, что улицу Гагарина откроют 15 декабря. Однако в ходе работ обнаружили, что балки и опоры моста находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. После этого появился новый «крайний срок» — конец марта. Теперь – еще один перенос на месяц. Странно, что процесс охарактеризован, как «работа по графику».

По словам главы горадминистрации, ежедневно на объекте работают около десятка строителей.

С пяти утра и до девяти вечера работают, по-разному. На очень жестком контроле держим эту работу. Сдача моста – в конце апреля, – сказала Проценко.

Она также сообщила, что на самой набережной Салгира (недавно отремонтированной и приведенной в порядок) ежедневно фиксируются акты вандализма. Неизвестные ломают ограждения, урны, разбивают фонари освещения. По словам руководителя администрации, «патрулей не хватает» для контроля набережной. А вот стройку на мосту она пообещала контролировать ежедневно.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.