«The National Interest»: ВМС США отправили России очередное предупреждение

В США назвали учения НАТО в Черном море предупреждением для России.

Военные учения ВМС США и их союзников по НАТО в Черном море стали «предупреждением для России». Об этом 7 декабря пишет американский журнал The National Interest .

Учения еще раз продемонстрировали, что, несмотря на внимание, которое сейчас уделяется возможной китайской угрозе в Тихом океане, сдерживание России по-прежнему остается ключевым приоритетом для США и ее партнеров, — говорится в материале.

В учениях принимали участие эсминец ВМС США «Donald Cook» и авиация НАТО. Сообщается, что «сочетание этих родов войск позволит альянсу проводить операции по наблюдению за российскими подлодками, а также другой активностью российского флота».

Напомним, «Donald Cook» вошел в акваторию Черного моря 23 ноября и находился там до 4 декабря.

В ВМС США заявили, что американские вооруженные силы регулярно действуют в Черноморском регионе в сотрудничестве с союзниками по НАТО — Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.

Ранее, 3 декабря, в МИД России обеспокоились наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании своей военной мощи в Крыму.

Кроме того, в начале декабря экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес (на правах эксперта) заявил, что на Украине необходимо «развивать инфраструктуру» военных баз США, создавать «ротационную базу для учений, командный контроль и взаимодействие в воздухе, на суше и в воде». Но главная цитата американского генерала такова (оцените наглость):

Мы должны разместить силы НАТО в Черноморском регионе, мы должны сделать так, чтобы командующий Черноморским флотом России был очень обеспокоен. Каждое утро он должен чувствовать себя очень уязвимым, и так каждый раз, когда он просыпается, и каждый вечер, когда он ложится спать, когда он проговаривает свои молитвы, его должны беспокоить американские, британские, румынские и другие союзные ракетные системы, расположенные в черноморском регионе, и которые в любой момент могут нанести удар. Его должны беспокоить противокорабельных ракеты, которые Украина собирается приобрести, и которые Румыния собирается приобрести. Они могут достать каждый российский корабль. Он должен беспокоиться о беспилотных системах, дроны, которые работают в море – они могут устанавливать мины или наоборот, обезвреживать их. Дроны способны пеленговать подводные лодки даже в очень неудобных для этого водах Черного моря. Он должен переживать, что мы перехватили инициативу, и теперь они должны чувствовать себя в опасности. Нам нельзя сидеть, сложа руки, мы всегда должны быть наготове, думать о том, какими преимуществами владеет Путин, а какие преимущества имеет Кремль. Мы должны ставить их в такое положение, чтобы они чувствовали себя в опасности.

А мы тут разведполетам удивляемся…