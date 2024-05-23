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Тхэквондисты взяли 23 медали на «Кубке Кавказа» в Ставропольском крае
фото: Телеграм, СК "Гром"

Тхэквондисты Крыма взяли 23 медали на «Кубке Кавказа» в Ставропольском крае

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:53 23.05.2024

В Невинномысске Ставропольского края 17-19 мая прошли межрегиональные соревнования по тхэквондо МФТ «Кубок Кавказа 2024». На татами вышли более 870 спортсменов разных возрастных категорий из 13 регионов РФ, а также из Армении и Абхазии.

Сборная Крыма была представлена воспитанниками симферопольского спортклуба «Гром» (тренер и руководитель – Олег Громов). В активе наших земляков – 23 медали (6 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых), — сообщает «Крымский спорт»

Победителями соревнований в своих категориях стали Каролина Громова (8-9 лет, туль, 12 упражнений), Всеволод Бутенко (8-9 лет, туль), Каролина Кондратьева (12-13 лет, спарринг, свыше 54 кг), Евгений Тутик (14-17 лет, силовой тест), Владислав Носенко (14-17 лет, туль, 12 упражнений) и Иван Никишин (12-13 лет, туль, 12 упражнений).

Серебряные награды завоевали Арина Мулина (10-11 лет, спарринг, до 30 кг), Илья Панасенко (14-17 лет, силовой тест и спарринг, до 56 кг) и Ирина Бешта (12-13 лет, спарринг, до 50 кг).

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На бронзовую ступеньку пьедестала почета поднялись Арина Мулина (10-11 лет, туль, 12 упражнений), Глеб Николаенко (12-13 лет, туль, 12 упражнений, и спарринг, до 54 кг), Максим Сторчак (12-13 лет, туль, 12 упражнений, и спарринг, свыше 60 кг), Ирина Бешта (12-13 лет, туль, 12 упражнений), Егор Цыбулин (10-11 лет, туль, 12 упражнений, и спарринг, до 30 кг), Сергей Мулин (8-9 лет, туль), Константин Ивненко (10-11 лет, туль), Платон Башук (10-11 лет, туль), Евгений Тутик (14-17 лет, спарринг, до 68 кг) и Амалия Керимова (14-17 лет, туль, 15 упражнений).

источник: «Крымский спорт»

 

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