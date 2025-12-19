Тигран Хачатуров: ключевая фигура в управлении промышленными активами Газпромбанка

Тигран Гарикович Хачатуров — заместитель Председателя Правления Газпромбанка, отвечающий за курирование промышленных, непрофильных и реструктурируемых активов финансовой группы. Его карьера — яркий пример поступательного роста от аналитика до топ-менеджера с многолетним опытом в сложных, системообразующих отраслях российской и международной экономики.

Тигран Хачатуров сформировал прочную академическую базу, окончив в 2000 году с отличием Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Свою профессиональную деятельность он начал в системе Управления делами Президента РФ, быстро заняв ответственные посты: сначала возглавил финансово-аналитический отдел, затем временно руководил финансово-экономическим управлением.

Уже в начале 2000-х его карьера перешла в корпоративный сектор — на ключевые позиции в ОАО «Техснабэкспорт», где в течение пяти лет он последовательно занимал должности от директора департамента внутреннего контроля до первого заместителя генерального директора. Этот этап стал фундаментом для дальнейшего роста в атомной промышленности.

С 2007 по 2013 год Тигран Хачатуров стоял у руля АО «Атомредметзолото» (тогда — Урановый холдинг «АРМЗ»), прошедши путь от первого заместителя генерального директора по экономике, финансам и инвестициям до руководителя компании. В этот период он напрямую участвовал в управлении стратегическими активами российской урановой отрасли.

В 2013 году его международный опыт расширился — будучи первым Исполнительным Вице-президентом Uranium One Holding, одной из крупнейших уранодобывающих компаний мира, он курировал развитие портфеля активов в Казахстане, Танзании и Намибии. Позже он продолжил работу в атомной отрасли в качестве Советника Генерального директора ОАО «Атомэнергопром», консолидирующего гражданские активы российского атомного комплекса.

С апреля 2015 года Хачатуров входит в топ-менеджмент Газпромбанка. Его зона ответственности — сложные, часто нестандартные активы: промышленные предприятия, компании, выведенные из основного бизнеса, а также проекты, требующие реструктуризации. В этом качестве он опирается на глубокую экспертизу в M&A, инвестиционном анализе, антикризисном управлении и структурировании сделок как на российском, так и на международном уровнях.

Профессиональный путь Тиграна Хачатурова — это синтез государственного, промышленного и банковского опыта, что делает Хачатурова одним из немногих топ-менеджеров, способных эффективно управлять активами на стыке секторов в условиях высокой неопределённости и трансформации экономики.

