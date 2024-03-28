Типы фильтров для бассейна

Подбор эффективного фильтрующего устройства для бассейна помогает предоставить хорошую циркуляцию и сделать очистку воды качественной. Однако если вы в первый раз приобретайте такой продукт, то сложно сориентироваться, что лучше из-за многообразия продукции на рынке. Разберёмся, что за фильтр, какие разновидности бывают и в чём особенность каждого варианта?

Что за устройство?

Фильтр – это специальная конструкция, которая обеспечит эффективную работу бассейна. Это оборудование можно отнести к продуктам, что обязательно стоит купить для бассейна. Устройство помогает провести качественную обработку воды.

Фильтры различаются по размерам, формам и другим характеристикам — https://xn--80aabkiyvh7aa.xn--p1ai/filtrovalnie_ustanovki/ .

Разновидности и особенности продукции

Сегодня для бассейнов используют разные типы фильтров, включая песчаные и навесные. Рассмотрим основные типы продукции и их особенности.

Разновидности и особенные характеристики:

Песчаный – наиболее актуальный вариант для подготовки воды. Модели удобные и в использовании. Конструкция выглядят как колба, где устанавливают вентиль для управления. Стоит отметить, что эти модели бывают с верхним и боковым подключением. Последний параметр будет зависеть от места установки вентиля. Принцип работы основан на том, что жидкость проходит в резервуар, который наполнен песком. Затем песок задержит попавшую грязь, очищенная вода уходит в систему циркуляции. Картриджный – колба, в которой имеется картридж. Главный плюс такой продукции заключается в небольшом размере. Процесс очистки осуществляется при помощи струи жидкости, поступающей из шланга. Навесной – подойдёт для фильтрации в построенном и даже уличном бассейне, где нельзя использовать другое устройство. Монтаж конструкции проводится одним из методов. Первый – подойдёт для любых бассейнов, ведь поставляется в разобранном варианте, склеивается в единое устройство. Если устройство должным образом не справляется с задачей, то используют скриммер. Подключают последнее решение к первой (песок) модели. Принцип работы заключается в том, что жидкость уходит с поверхности и проходит через фильтр, далее идёт переходит в форсунку.

Учитывая особенности популярных моделей, вы сможете выбрать подходящее решение.

Применение

Фильтр используется для того, чтобы прогнать воду и очистить жидкость от загрязнений. Учитывая новые технологии сегодня конструкции, могут и задерживать фракции любых размеров, даже микроскопическое. Это делает применение данной продукции более целесообразной и выгодной. К тому же благодаря фильтрам вода циркулируется, что важно при использовании химии.

Изучив разновидности продукции для обработки воды и их особенности, можно понять, что подойдёт под ваши задачи. Эксперты также рекомендуют рассматривать ещё два параметра: габариты бассейна и производительность фильтрующей конструкции. Это сделает ваш выбор более правильным. А благодаря прислушиванию к советам вы сделайте покупку выгодной.