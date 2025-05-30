Титов назвал конкурс «Винная карта России» свидетельством зрелости отрасли

Второй дегустационный конкурс «Винная карта России» принял у себя Абрау-Дюрсо: в течение пяти дней здесь работали действующие шеф-сомелье ведущих ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Сочи и Краснодара. Экспертная группа вслепую оценила 210 образцов от 70 отечественных производителей и выбрала 117 лучших вин — от игристых до тихих белых и красных, сообщает Pronedra.ru.

В итоговый гид вошли 21 игристое и семь розовых игристых вин, 40 белых, 10 розовых и 39 красных. Такой разброс категорий показывает, что российские виноделы освоили весь спектр стилей, а география участников уже не умещается в традиционные «южные» рамки.

Сегодня названий так много, что их трудно запомнить, — признал Борис Титов. — Но главное, что в карте остались и пионеры отрасли: они подтвердили класс и задали планку новичкам.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития и владелец ГК «Абрау-Дюрсо» отметил, что за десятилетие отрасль прошла путь «от пяти энтузиастов до сотен этикеток» и больше не испытывает комплекса неполноценности на экспортных рынках.

Нам не стыдно за российское вино, — подчеркнул он, добавив, что именно профессиональная среда сомелье должна определять, какие бутылки попадут на столы взыскательных гостей.

Почему решают сомельеВ отличие от многих профильных фестивалей, «Винная карта России» делает ставку не на журналистов или чиновников, а на тех, кто ежедневно несёт репутационные и финансовые риски за выбор вина, — сомелье.

Если они готовы поставить в меню российские позиции, значит напиток действительно достоин, — подчёркивает Титов.

Такой подход превращает гид не просто в витрину, а в рабочий инструмент для ресторанного бизнеса.

По итогам конкурса будет издан обновлённый путеводитель по лучшим винам России с разбором вкусовых профилей, гастрономических сочетаний и ценовых диапазонов. Издание должно стать навигатором не только для HoReCa, но и для туристов, открывающих винные регионы страны. Эксперты уверены: чем выше прозрачность отбора и шире представительство регионов, тем быстрее российское вино превратится из локального успеха в устойчивый экспортный бренд.

Справка

Конкурс проводится второй год подряд и уже рассматривается профессиональным сообществом как главный барометр качества российского виноделия.

В 2024 году в путеводитель вошли 104 образца; прирост до 117 позиций отражает не только рост ассортимента, но и ужесточение требований к финалистам.

Российская винодельческая сцена выходит из тени: теперь именно голос практиков формирует «полку чести», а значит, доверие к отечественным этикеткам получает прочный, профессионально подтверждённый фундамент.

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