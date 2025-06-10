Тицкий посетил фестиваль «Виноград» в Великом Новгороде

Врио главы администрации Новгородской области пригласил в Великий Новгород Антона Тицкого, экс-замгубернатора Запорожской обл. Причиной для визита стал проходящий в городе эногастрономический фестиваль «Виноград», сообщает pronedra.ru.

Тицкий на «Винограде» — подробности о фестивале

Мероприятие объединило более 150 марок российского вина — от крупных винодельческих предприятий до небольших семейных хозяйств. Фестиваль развернулся сразу на нескольких исторических локациях по обе стороны Волхова, в том числе на Ярославовом дворище, сохранившем атмосферу древнего торгового центра.

Визит Тицкого стал поводом для обсуждения развития территорий с опорой на культурное наследие, а также возможностей туристической привлекательности через организацию таких событий. Программа праздника включает не только дегустации вин и блюд, но и культурную составляющую — концерты, уличные театры, кинопоказы, образовательные лекции и мастер-классы. Таким образом, проект охватывает интересы самых разных возрастных групп и создает пространство для общения, обмена опытом и знакомства с региональными традициями.

Среди представленных вин — продукция Кубани, Дона, Кавказа, а также винодельни из Крыма и Севастополя. Особое внимание уделено качеству и уникальности напитков, отражающих природные и культурные особенности каждого региона.

Фестиваль охватывает несколько городов. С Великого Новгорода программа начинается. Затем на очереди мероприятия в Пскове, Новом Уренгое, Екатеринбурге и Анапе. В последней фестиваль пройдет 19-27 сентября.

Россия наращивает долю собственного вина

Минсельхоз ранее выразил поддержку инициативе Минпромторга, направленной на обязательное включение в ассортимент магазинов и заведений общественного питания не менее 20% российских вин. Ведомство подчеркнуло, что такая мера необходима для стимулирования внутреннего спроса и создания устойчивой базы для развития отечественного виноделия.

По мнению представителей министерства, без активного продвижения российской продукции на внутреннем рынке говорить о полноценном импортозамещении не приходится. При этом торговые точки и предприятия общественного питания, учитывая действующие ограничения на рекламу алкоголя, остаются основным каналом, через который производитель может достучаться до потребителя.

Согласно позиции профильных ведомств, предложенные изменения способны не только расширить присутствие российских вин на прилавках и в меню, но и поддержать производителей, которые продолжают наращивать объемы и улучшать качество продукции.

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