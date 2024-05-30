Титул «Миссис Севастополь – 2024» завоевала сотрудница МЧС России Александра Бондаренко

В Севастополе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Миссис Россия». В нашем городе он прошёл уже в шестой раз. В 2024 году победу и титул «Миссис Севастополь» на нём завоевала сотрудница Главного управления МЧС России по городу Севастополю Александра Бондаренко.

У Александры ответственная должность, одно название которой звучит внушительно и весомо: инженер отделения ФПС ГПС по вопросам обеспечения личного состава отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Но служба не превратила её в «железную леди».

Нет разницы, в погонах девушка или нет, она всё равно по-своему женственна. Просто я оставляю службу на службе. Приходя же домой, я становлюсь любящей мамой, которую встречает дома дочка. Наверное, это мне помогает быть женственной, – считает Александра Бондаренко.

В финал севастопольского этапа вышли 13 умниц, красавиц, и – мам. Быть мамой – обязательное условие для участия в конкурсе. Задача перед претендентками стояла непростая: показать не только свою красоту, но также обаяние, находчивость, навыки хозяек, творческие таланты.

У нас был конкурс шляп, кулинарный поединок, конкурс стихов и финал, где мы должны были подготовить творческий номер. За своё стихотворение, которое написала про своего супруга – называется «Письмо дочери» – я получила диплом «Королева поэзии». На кулинарном поединке мне досталось готовить блюдо дагестанской кухни, которое я никогда в жизни не готовила – хинкал. Но я справилась. На конкурс шляп я готовила костюм пирата. Мне помогал мой отдел. Они мне предоставили пиратскую саблю. Поддерживали все, – говорит «миссис Севастополь».

А ещё участницам предложили в творческом номере поведать личную, сокровенную историю. Александра посвятила своё выступление памяти мужа, который погиб как герой в ходе боевых действий.

Современную хореографию мы ставили с артистом Театра танца Владиславом Кискиным. Он согласился меня поддержать. Называется «Там нет меня». В этом танце я постаралась сказать мужу всё то, что не сумела при жизни. Для меня это было важно, – отмечает Александра.

Александра уверена, что такие конкурсы помогают женщинам по-новому взглянуть на собственный потенциал, научиться новому, найти единомышленниц. Свою победу «миссис Севастополь» в буквальном смысле дарит своей дочери:

Она очень поддерживала меня. И, наверное, благодаря ей и старалась выиграть именно главную корону, потому что я ей пообещала: как только мама выиграет главную корону, она достанется тебе, это будет твоя корона. То есть это не моя корона, а корона моей дочери. Благодаря конкурсу я поняла, что ради её счастья готова свернуть горы.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе