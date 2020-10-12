Тёплая и солнечная осень. Погода в Крыму

В ближайшие сутки в Крыму сохранится теплая, солнечная погода.

Ночная температура воздуха 10…15°, на побережье до 19°; днем воздух прогреется до 24…29°, в горах 17…22°. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. В среду, 14 октября в связи с прохождением холодного атомсферного фронта температура воздуха днем понизится на 4-5°, ночью не изменится; существенных осадков не ожидается, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .