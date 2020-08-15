Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Тюлень из Крыма по имени Маэстро, он же Малыш снова переехал. На этот раз из Анапы в Геленджик   

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тюлень из Крыма по имени Маэстро, он же Малыш снова переехал. На этот раз из Анапы в Геленджик
Скриншот видео Анапского дельфинария

Тюлень из Крыма по имени Маэстро, он же Малыш снова переехал. На этот раз из Анапы в Геленджик   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 15.08.2020

О приключениях и переезде тюленя из крымского сафари-парка «Тайган» мы уже рассказывали. Но не успел Маэстро поменять имя на Малыш и сменить прописку на Анапу, Большой Утриш, как в его биографии последовал новый переезд. Морское млекопитающее поселилось в Архипо-Осиповском дельфинарии в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости Крым, со ссылкой на администрацию дельфинария. Объяснение же такое: тюлень попал в другое учреждение из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом и напомнили в дирекции дельфинария.

При переезде и Крыма мы попали в большую пробку перед Анапой. Была страшная жара, до +42. Животному стало трудно дышать, и мы приняли решение оставить его в Анапе. Тут нужно объяснить, что на Большом Утрише – главное наше учреждение, а в Архипо-Осиповке (село в составе Геленджика — ред.) – его филиал, но предприятие одно. Тюлень ночью 13 августа приехал в Геленджик, и уже успел отдохнуть и отдышаться, — объяснил представитель дельфинария.

Уточняется, что специалисты ежедневно проводят осмотр животного, а также подбирают правильный рацион и лечение. Кроме этого, за короткий срок пребывания на Большом Утрише Маэстро (он же Малыш) показал прогресс в тренировках.

Перевозку серый тюлень перенес хорошо. Сейчас он находится в Архипо-Осиповском дельфинарии, который является конечным пунктом путешествия Малыша из Крыма. Тюлень в течение ближайшего времени будет обитать в карантинном вольере с искусственной морской водой. При содержании ластоногих в неволе очень важно учитывать содержание хлора в воде. Именно негативно влияет на состояние роговицы морских млекопитающих.

В Архипо-Осиповке водоподготовка находится на очень высоком уровне. Содержание хлора, pH воды и соленость контролируются не только автоматическими системами, но и вручную. Поэтому глаза ластоногих и дельфинов вне опасности. Тренировки и лечение также будут продолжаться, а мы будем информировать Вас обо всех новостях в жизни Малыша (Маэстро), — рассказали нам в дельфинарии.

Тюлень из Крыма по имени Маэстро, он же Малыш снова переехал. На этот раз из Анапы в Геленджик   

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.