Тюлень из Крыма по имени Маэстро, он же Малыш снова переехал. На этот раз из Анапы в Геленджик

О приключениях и переезде тюленя из крымского сафари-парка «Тайган» мы уже рассказывали. Но не успел Маэстро поменять имя на Малыш и сменить прописку на Анапу, Большой Утриш, как в его биографии последовал новый переезд. Морское млекопитающее поселилось в Архипо-Осиповском дельфинарии в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости Крым , со ссылкой на администрацию дельфинария. Объяснение же такое: тюлень попал в другое учреждение из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом и напомнили в дирекции дельфинария.

При переезде и Крыма мы попали в большую пробку перед Анапой. Была страшная жара, до +42. Животному стало трудно дышать, и мы приняли решение оставить его в Анапе. Тут нужно объяснить, что на Большом Утрише – главное наше учреждение, а в Архипо-Осиповке (село в составе Геленджика — ред.) – его филиал, но предприятие одно. Тюлень ночью 13 августа приехал в Геленджик, и уже успел отдохнуть и отдышаться, — объяснил представитель дельфинария.

Уточняется, что специалисты ежедневно проводят осмотр животного, а также подбирают правильный рацион и лечение. Кроме этого, за короткий срок пребывания на Большом Утрише Маэстро (он же Малыш) показал прогресс в тренировках.

Перевозку серый тюлень перенес хорошо. Сейчас он находится в Архипо-Осиповском дельфинарии, который является конечным пунктом путешествия Малыша из Крыма. Тюлень в течение ближайшего времени будет обитать в карантинном вольере с искусственной морской водой. При содержании ластоногих в неволе очень важно учитывать содержание хлора в воде. Именно негативно влияет на состояние роговицы морских млекопитающих. В Архипо-Осиповке водоподготовка находится на очень высоком уровне. Содержание хлора, pH воды и соленость контролируются не только автоматическими системами, но и вручную. Поэтому глаза ластоногих и дельфинов вне опасности. Тренировки и лечение также будут продолжаться, а мы будем информировать Вас обо всех новостях в жизни Малыша (Маэстро), — рассказали нам в дельфинарии.