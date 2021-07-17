Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Пожар на мусорном полигоне под Евпаторией ликвидирован. Очагов открытого горения нет, но продолжается тление пластов и завалов. Продолжаются работы по рекультивации отходов в местах тления: такие участки сдвигают и пересыпают грунтом. «Атмосфера» на полигоне ТКО и в самом курортном городе… так себе.

Знаю, что ночью опять в городе был запах гари. К сожалению, из-за того, что ночью по улицам прекращается движение, ветер приносит дым от тления мусора. По состоянию на 11:00 проведены замеры проб воздуха на превышение предельно допустимой концентрации в с. Великое, с. Победное, с. Суворовское, с. Ромашкино Сакского района, микрорайоне Спутник-2 г. Превышения не зарегистрировано, — заявил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Сегодня, 17 июля, для ликвидации последствий привлечена группировка от РСЧС 38 человек, 23 единицы техники, из них от МЧС России 22 человека и 8 единиц техники.

Для мониторинга развития складывающейся обстановки направлены специалисты беспилотных авиационных систем Главного управления. Лабораториями специализированных организаций проводятся замеры на наличие загрязняющих веществ в воздухе. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Угрозы населению, проживающему в ближайших населенных пунктах, нет, — подтвердили в ГУ МЧС России по РК.

Всего за сутки силами РСЧС вспомогательной техникой сделан разрыв от тлеющей площади твердых бытовых отходов. Угрозы распространения тления за территорию полигона ТБО нет. На месте проводятся следующие мероприятия:

— на тлеющие участки засыпан грунт (2140 т., 107 самосвалов по 20 т., загрузка землей осуществляется в пределах территории ТБО);

— проводится рекультивация твердых бытовых отходов твердым грунтом;

— проводится распределение и уплотнение грунта.

Фото: страница в Facebook Р.Тихончука.