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«Верево Сити»
Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 17.07.2021

Пожар на мусорном полигоне под Евпаторией ликвидирован. Очагов открытого горения нет, но продолжается тление пластов и завалов. Продолжаются работы по рекультивации отходов в местах тления: такие участки сдвигают и пересыпают грунтом. «Атмосфера» на полигоне ТКО и в самом курортном городе… так себе.

Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Знаю, что ночью опять в городе был запах гари. К сожалению, из-за того, что ночью по улицам прекращается движение, ветер приносит дым от тления мусора. По состоянию на 11:00 проведены замеры проб воздуха на превышение предельно допустимой концентрации в с. Великое, с. Победное, с. Суворовское, с. Ромашкино Сакского района, микрорайоне Спутник-2 г. Превышения не зарегистрировано, — заявил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Сегодня, 17 июля, для ликвидации последствий привлечена группировка от РСЧС 38 человек, 23 единицы техники, из них от МЧС России 22 человека и 8 единиц техники.

Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Для мониторинга развития складывающейся обстановки направлены специалисты беспилотных авиационных систем Главного управления. Лабораториями специализированных организаций проводятся замеры на наличие загрязняющих веществ в воздухе. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Угрозы населению, проживающему в ближайших населенных пунктах, нет, — подтвердили в ГУ МЧС России по РК.

Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Всего за сутки силами РСЧС вспомогательной техникой сделан разрыв от тлеющей площади твердых бытовых отходов. Угрозы распространения тления за территорию полигона ТБО нет. На месте проводятся следующие мероприятия:

— на тлеющие участки засыпан грунт (2140 т., 107 самосвалов по 20 т., загрузка землей осуществляется в пределах территории ТБО);

— проводится рекультивация твердых бытовых отходов твердым грунтом;

— проводится распределение и уплотнение грунта.

Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

Фото: страница в Facebook Р.Тихончука.

Тление завалов мусора на мусорном полигоне под Евпаторией продолжается

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