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То дождь, то снег... Погода в Крыму
фото: pxhere.com

То дождь, то снег… Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:00 19.02.2020

В ближайшие трое суток в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождение атмосферных фронтальных разделов:

Пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах снега. Ночью и утром в степных районах и в горах вероятны туманы, гололедно-изморезевые отложения. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье +4…+6°; днем +3…+8°, в горах -1…+4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

То дождь, то снег... Погода в Крыму

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