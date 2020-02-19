То дождь, то снег… Погода в Крыму

В ближайшие трое суток в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождение атмосферных фронтальных разделов:

Пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах снега. Ночью и утром в степных районах и в горах вероятны туманы, гололедно-изморезевые отложения. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье +4…+6°; днем +3…+8°, в горах -1…+4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .