То самое смертельное ДТП в Алуште с грузовиком: трое погибших, возбуждено уголовное дело

В МВД по РК сообщили: по факту ДТП в Алуште, в котором погибли три человека (ранее сообщалось о двоих погибших) возбуждено уголовное дело.

По факту смертельного ДТП, произошедшего 13 апреля на автодороге «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта» Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште в отношении 30-летнего евпаторийца, управлявшего грузовым автомобилем «MAN», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — сообщили в МВД по РК

По данным следствия, водитель грузовика допустил техническую неисправность транспортного средства в виде перегрева тормозных колодок, в результате чего допустил движение автомобиля задним ходом и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», движущимся в попутном направлении в сторону Ялты, под управлением 41-летнего водителя. В легковом автомобиле находились две женщины 1976 и 1957 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ погибли.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия. Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования этого уголовного дела.