Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ужасное ДТП в Алуште: грузовик буквально раздавил «Ладу Приору». Два человека погибли на месте
актуально в республике
Ужасное в Алуште: грузовик буквально раздавил «Ладу Приору». Два человека погибли на месте

Ужасное ДТП в Алуште: грузовик буквально раздавил «Ладу Приору». Два человека погибли на месте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:47 14.04.2024

Полиция  проводят проверку по факту смертельного ДТП в Алуште, в котором погибли два человека. Ужасная авария произошла в субботу утром (в 10:15) на трассе «Симферополь – Ялта», в районе развилки на Судак.

У водителя грузового автомобиля «MAN», двигавшегося со стороны Симферополя в сторону Ялты, отказали тормоза, в результате чего грузовой транспорт начал непроизвольное движение задним ходом и совершил наезд на легковой автомобиль «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров легкового транспорта «Лада Приора» получили травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

Ужасное ДТП в Алуште: грузовик буквально раздавил «Ладу Приору». Два человека погибли на месте

На месте работали алуштинские следователи.

Проверка проводится на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовой автомобиль MAN, признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, — отметили в Следкоме.

Ужасное ДТП в Алуште: грузовик буквально раздавил «Ладу Приору». Два человека погибли на месте

Ход доследственной проверки на контроле прокуратуры Крыма.

Узнайте больше:  В крымском селе Батальное перезахоронили советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

Ужасное ДТП в Алуште: грузовик буквально раздавил «Ладу Приору». Два человека погибли на месте

Фото: МВД по РК.

Просмотры: 33

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.