Ужасное ДТП в Алуште: грузовик буквально раздавил «Ладу Приору». Два человека погибли на месте

Полиция проводят проверку по факту смертельного ДТП в Алуште, в котором погибли два человека. Ужасная авария произошла в субботу утром (в 10:15) на трассе «Симферополь – Ялта», в районе развилки на Судак.

У водителя грузового автомобиля «MAN», двигавшегося со стороны Симферополя в сторону Ялты, отказали тормоза, в результате чего грузовой транспорт начал непроизвольное движение задним ходом и совершил наезд на легковой автомобиль «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров легкового транспорта «Лада Приора» получили травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

На месте работали алуштинские следователи.

Проверка проводится на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовой автомобиль MAN, признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, — отметили в Следкоме.

Ход доследственной проверки на контроле прокуратуры Крыма.

Фото: МВД по РК.