То снег, то оттепель, то мороз. В Симферополе коммунальные службы работают в круглосуточном режиме

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» в усиленном режиме продолжают ликвидацию последствий ухудшения погодных условий в Симферополе. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

В дневную смену к расчистке снежных наносов с тротуаров, остановок общественного транспорта и городских лестниц привлечены 240 дворников МБУ «Город». Также задействовано 7 единиц специализированной техники для очистки городских территорий, — отметил Антон Гумен.

Днем погода относительно щадила коммунальщиков. Небольшой «плюс» не давал снегу и лужам замерзнуть и превратиться опасную для автомобилистов и пешеходов наледь. К вечеру похолодало. В ночую смену противогололедную обработку на дорогах Симферополя будут проводить 12 комбинированных дорожных машин МБУ «Город».

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