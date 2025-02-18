Точка зрения: какая Украина нужна Трампу

При этом не стоит возлагать на них уж очень больших надежд, полагает аналитик. По его словам, само начало консультаций не означает, что у Москвы и Вашингтона есть полное взаимопонимание по украинскому вопросу. Есть опасность, что Трамп взял на себя непосильную ношу. И когда он убедится, что Россия не отступает от своих принципов, он может запеть совершенно другую песню. Например, если Трамп, как он заявлял ранее, собирается дальше поставлять Украине оружие, то как минимум о демилитаризации Украины речь пока не идет, – пояснил Шатров.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого, в том числе, обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Узнайте больше: Осторожно: мошенники придумали новый способ кражи денег при помощи Telegram 18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проведут в Эр-Рияде переговоры с представителями администрации США по вопросу возобновления двусторонних отношений. Также планируется обсудить украинское урегулирование.