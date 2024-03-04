 Точно, весна! Олень Симферопольского зооуголка сбросил рога

Каждую весну олень Степан, проживающий в зооуголке Детского парка в Симферополе, сбрасывает свои ветвистые рога, которые растил целый год.

Как рассказали специалисты предприятия «Парки столицы», размер рогов оленя полностью зависит от его здоровья и питания. Большие рога означают, что олень в прекрасной форме, он отлично питался весь сезон. У большинства видов оленей рога служат только одной задаче: привлекать самку в период размножения и иметь возможность поучаствовать в турнирах за нее.

После сбрасывания у оленя начинают расти новые рога. Сначала они молодые, мягкие и покрыты пушком. Позже пух сходит, костная ткань начинает твердеть и превращается в предмет оленей гордости.

Навестить безрогого (пока) Степана можно в зооуголке Детского парка Симферополя. Одно НО! Зооуголок работает ежедневно без выходных и перерывов с 9:00 до 18:30, однако каждый первый вторник месяца в зооуголке санитарный день (соответственно такой санитарный день – 5 марта).