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Точные цифры от Минобороны РФ. Сколько морских и воздушных дронов сбито в у за сутки
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Точные цифры от Минобороны РФ. Сколько морских и воздушных дронов сбито в Крыму за сутки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:55 17.05.2024

Только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БпЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров.

Обратите внимание на сводную статистику с начала СВО. Цифры потерь врага поражают.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21763 единицы специальной военной автомобильной техники, — говорится в сводке российского военного ведомства.

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