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В Крыму в пруд Массандровского парка неизвестные вылили токсичную жидкость
иллюстративное фото: pxhere.com

Токсичную жидкость в пруд Массандровского парка вылили дети

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:00 08.02.2025

Неизвестных, которые вылили токсичную жидкость в пруд Массандровского парка в курортном городе Ялте, установили. Ими оказались дети с ограниченными возможностями, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

3 февраля в министерстве экологии Республики Крым сообщили, что в пруд Массандровского парка вылили жидкость, напоминающую продукты переработки, а также скинули в воду две пустые пятилитровые пластиковые емкости, в которых находилась вылитая жидкость. Предварительно, объем разлитого вещества составляет порядка 10 литров. Сразу после обнаружения разлива сотрудники Управления особо охраняемыми природными территориями региона очистили пруд, а его поверхность и камни вокруг обработали сорбентом.

Разлившие жидкость были установлены: это дети, они недееспособны, инвалиды. Не могут говорить, соответственно, не могут дать пояснения, — сказал собеседник агентства.

Массандровский парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения Республики Крым. Весной 2024 года госконтракт на капремонт парка был заключен с единственным поставщиком «СК прогресстрой» на 232,8 млн рублей. Изначально сообщалось, что ремонт будет завершен до конца 2024 года, однако позже сроки были сдвинуты на весну 2025 года.

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источник: ТАСС 

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