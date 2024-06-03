Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Только 1 из 3 крымчан согласен сдать свои биометрические данные
актуально в республике
Только 1 из 3 крымчан согласен сдать свои биометрические данные
фото: pexels (автор: Панумас Нихомхай)

Только 1 из 3 крымчан согласен сдать свои биометрические данные

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 03.06.2024

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

16% крымчан уже получали предложение сдать биометрические данные. Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца). Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет.

Узнайте больше:  Конституционный суд о спорном имуществе, регистрации по месту жительства и наследстве

Время проведения: 26—30 мая 2024 года

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.