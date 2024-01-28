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Только 11% крымчан соблюдают приметы перед собеседованием
фото: pikist.com

Только 11% крымчан соблюдают приметы перед собеседованием

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 28.01.2024

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Только 11% крымчан верят в счастливые приметы и соблюдает ритуалы, отправляясь на собеседование. Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь (если считать уход за обувью приметой, то это хорошая примета). Подавляющее большинство респондентов против суеверий (89%): «Когда люди обращаются к ритуалам и приметам, это говорит о том, что человек плохо готов, боится результата, сомневается или не знает своих способностей, или в итоге перенесёт ответственность на всех вокруг и высшие силы, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Работодатели снимают лишние барьеры в найме в условиях кадрового голода, интервью становятся более конструктивными.

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Время проведения: 19—26 января 2024 года

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