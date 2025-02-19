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Новости Республики
Только 12% крымчан хотят продлить выходные на 23 февраля отпусками или отгулами
фото: pxhere.com

Только 12% крымчан хотят продлить выходные на 23 февраля отпусками или отгулами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:04 19.02.2025

В опросе, проведенном сервисом SuperJob, приняли участие трудоустроенные горожане из Крыма.

12% жителей Крыма планируют увеличить время отдыха на 23 февраля, присоединив к праздничному дню отпуск или отгулы. В этом году День защитника Отечества пришелся на воскресенье, логично было бы предположить, что работающие в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, будут отдыхать еще в и понедельник, однако правительство перенесло выходной на 8 мая. Таким образом, жителей Крыма ждет обычная рабочая неделя.

Желающих продлить отдых на День защитника Отечества среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин: 16 и 8% соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют присоединять отпуска или отгулы к 23 февраля, чем те, кто моложе или старше. Почти каждый пятый участник опроса с доходом от 100 тысяч рублей в месяц также собирается продлить отдых (19% против 8% среди тех, кто зарабатывает меньше).

Узнайте больше:  В Крыму от мазута очистили более 200 километров береговой линии

Время проведения: 4—17 февраля 2025 года

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