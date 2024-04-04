Только 15% работодателей из Крыма волнует имидж компании у соискателей, не прошедших конкурсный отбор

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, имеющие опыт трудоустройства.

15% менеджеров по персоналу сообщают, что в их компаниях имеется опыт формирования у отклоненных соискателей положительных впечатлений о работодателе. Впрочем, большинство представителей работодателей говорят, что в их компании не задумываются об имидже на рынке труда. А между тем, для формирования положительных впечатлений о компании даже у отклоненных соискателей много усилий не потребуется: нужны всего лишь вежливость, доброжелательность, ясный и четкий рассказ о компании, условиях работы, этапах подбора персонала, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Крымчане, получившие отказ в найме, нередко рекомендуют родственникам, друзьям и знакомым компанию, куда они не прошли: об этом рассказали 23% опрошенных. Чаще всего подобного поведения можно ожидать от горожан моложе 34 лет и тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей.

Время проведения: 11 января — 2 апреля 2024 года