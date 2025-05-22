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Только 17% жителей Крыма поддерживают идею введения налога для неработающих
фото: pikist.com

Только 17% жителей Крыма поддерживают идею введения налога для неработающих

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:38 22.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для неработающих обеспеченных граждан — рантье, детей богатых родителей и домохозяек. По его мнению, эти группы пользуются социальными благами, не участвуя в их финансировании.

Идею поддерживают лишь 17% жителей Крыма. Против — 65%: «С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!» Причем среди молодежи до 35 лет противников инициативы больше, чем среди тех, кто старше (68%). 18% затруднились с оценкой инициативы.

Особенно много споров вызвало попадание в список «профессиональных бездельников» домохозяек: «Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России»; «Многодетным мамам и дома хватает работы».

Время проведения: 15 — 20 мая 2025 года

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