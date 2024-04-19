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Только 2 из 10 крымчан следят за курсами доллара и евро
фото: pikist.com

Только 2 из 10 крымчан следят за курсами доллара и евро

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 19.04.2024

Курсом доллара сегодня интересуются 20% крымчан, курсом евро — 18%.

Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 24% следят за курсом доллара, 27% — за курсом евро, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года — 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рублей (+10%).

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Время проведения: 1—16 апреля 2024 года

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