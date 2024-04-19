Только 2 из 10 крымчан следят за курсами доллара и евро

Курсом доллара сегодня интересуются 20% крымчан, курсом евро — 18%.

Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 24% следят за курсом доллара, 27% — за курсом евро, — отмечают в пресс-службе сервиса.