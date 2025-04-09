Только 3 из 10 жителей Крыма готовы согласиться на зарплату в конверте

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Число согласных на зарплату в конверте сегодня составляет 32%, тогда как противников неофициальных выплат больше — 42%.

Мужчины чаще женщин готовы к неофициальным выплатам (37% против 23% соответственно). Среди жителей Крыма возраст от 35 до 45 лет больше как сторонников, так и противников «серых» схем (37 и 41% соответственно). Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально (53%).

Среди представителей профессиональных групп неприятие «серых» схем более характерно для бухгалтеров (против зарплат в конверте 57% главбухов и 59% линейных бухгалтеров), секретарей (55%), HR-менеджеров (54%) и экономистов (51%).

IT-сфера стала лидером в сфере легализации зарплаты: вот почему среди программистов и сисадминов так мало согласных на «серый» доход (26 и 24% соответственно). А вот сфера общественного питания до сих пор чаще других имеет дело с наличными расчетами, и потому ее работники сверхлояльно относятся к зарплатам в конверте (62% согласных среди официантов). Не против выплат в конверте — маркетологи (57%), продавцы (50%) и менеджеры по закупкам (46%).

Время проведения: 27 марта — 4 апреля 2025 года

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