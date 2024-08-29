В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

45% жителей Крыма не согласны на «серую» зарплату. Только 35% готовы к заработку в конверте. Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой. Горожане старше 45 лет выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе (и это закономерно, т.к. возраст выхода на пенсию ближе), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. больше как тех, кто против «серых» схем (45%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (37%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).

Время проведения: 13—27 августа 2024 года

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